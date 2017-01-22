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Dünya

Joe Biden, görevini devrettikten sonra evine trenle döndü

Biden’ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor

22 Ocak 2017 10:35

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden görevini devrettikten sonra evine trenle döndü.

Senatörlük yaptığı dönemde başkent Washington DC’ye sürekli trenle seyahat eden Biden geleneği bozmadı ve görevinin sona erdiği gün Delaware eyaletindeki evine trenle döndü.

Biden’ın bu kadar çok tren seyahati yapması üzerine Amerikan demiryolları şirketi Amtrak, 2011 senesinde bir durağa Biden’ın ismini vermişti. Zira Biden’ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor.

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Biden’a senatörlüğü döneminde “Amtrak Joe” ismi takılmış. Biden’ın bu kadar çok tren seyahati yapması üzerine Amerikan demiryolları şirketi Amtrak, 2011 senesinde bir durağa Biden’ın ismini vermişti.

Zira Biden’ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor.

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