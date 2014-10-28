Joe Biden, Erdoğan ve Davutoğlu'yla görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın kasım ayı ortasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, 17 Kasım'dan itibaren bir hafta boyunca Fas, Ukrayna ve Türkiye ziyareti gerçekleştirecek.



Marakeş'te 5. Küresel Girişimcilik Zirvesi'nde ABD delegasyonuna başkanlık edecek Biden, Ukrayna'da da Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yanı sıra diğer hükümet ve sivil toplum liderleriyle bir araya gelecek.



Temaslarının son durağında Türkiye'ye geçecek Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşecek, temaslarda bulunacak.