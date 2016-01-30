Joe Biden: Erdoğan ile fazla zaman harcadım ama sonunda gerçeği anladı

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, IŞİD'le mücadeleye ilişkin çabalarını anlatırken "Muhtemelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fazla zaman harcadım ama Erdoğan sonunda gerçeği anladı" dedi.

Biden, Avrupa ülkeleri ve Türkiye ile artan işbirliğinin sonucu olarak IŞİD ile mücadelede daha güçlü bir konuma gelindiğini Demokrat Parti'lilere anlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Cumhuriyet'in Reuters’a dayandırdığı haberine göre Biden, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Parti milletvekillerinin üç günlük Baltimore kampında şu ifadeleri kullandı:

“Başkan (Barack Obama) sonunda (IŞİD’e karşı) daha çok şey yapmaları için Avrupalıların dikkatini çekti. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fazla zaman harcadım ama Erdoğan sonunda gerçeği anladı. Öz çıkarlar devreye girince işler değişiyor."

Özür polemiği yaşanmıştı

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden Biden’ın 2 Ekim 2014’te Boston’daki Harvard Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler diplomatik krize neden olmuş, bu sözlerin ardından “özür polemiği” yaşanmıştı.

Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili son ifadesinde “gerçeği anlamak” anlamına gelen İngilizce “to see the Lord” (Tanrı’yı görmek) deyimini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı dün dış politikanın yanı sıra iç politikada da ‘Tanrı’ya gönderme yapan bir deyim kullanmıştı.

Biden, 2016 başkanlık yarışında Demokratların rakibi olan Cumhuriyetçilerin zayıf adaylar çıkarmasından “Tanrı’nın lütfu” diye bahsetmişti.