Joe Biden, en az 2022'ye kadar maske takılmasının önemini vurguladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Koronavirüs salgınıyla mücadelede en azından 2022 yılına kadar maske takmanın önemini vurguladı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri kampüsünü ziyaret eden Biden, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Gelecek seneye kadar maske takmak hayat kurtarabilir. Çok sayıda hayat kurtarabilir" dedi.

ABD'nin pandeminin zorlu bölümünü hâlâ atlatmadığını söyleyen Biden, "Ocak 2021 geçirdiğimiz en ölümcül aydı. 100 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Önümüzdeki ay 500 bini aşabilir" diye konuştu.

Biden, "Yeni varyantlar önümüzde büyük bir zorluk oluşturuyor, hayat kurtarmak için yapabileceğimiz en kolay şey maske takmak. Ancak herkesin maske takmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Maskeler hakkında konuşurken, "Rahatsız edici olduğunu biliyorum, ancak bu bizim vatani görevimiz" diyen Biden, "Sadece aileniz için değil, diğer Amerikalılar için de takmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.