Joe Biden: Dört kişilik bir aile 5 bin 600 dolar yardım alacak

ABD Başkanı Joe Biden, dört kişilik bir ailenin 5 bin 600 dolar yardım alacağını duyurdu. Biden, geçtiğimiz günlerde Senato’nun ardından Temsilciler Meclisi’nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketi olan Amerikan Kurtarma Planı Yasasını imzalamıştı.

Biden Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amerikan Kurtarma Planı uyarınca, tipik dört kişilik aile 5.600 dolarlık bir çek alıyor. Bu para, insanların üzerinde bir çatı tutmasına ve masaya yemek koymasına yardımcı olur. Yardım burada”

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