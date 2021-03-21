Joe Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım; derin hayal kırıklığı
21 Mart 2021 17:31
ABD Başkanı Joe Biden, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla feshedilmesine ilişkin kararı 'cesaret kırıcı' olarak yorumladı.
Biden, çekilme kararının 'derin bir hayal kırıklığı' yarattığını belirterek Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Biden'ın açıklaması şöyle:
"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden aniden ve temelsiz yere çekilme kararı derin bir hayal kırıklığı yaratıyor. Dünya çapında, bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak Türkiye'deki kadın cinayetlerindeki artış da dahil, ev içi şiddet vakalarında artışa tanıklık ediyoruz. Ülkelerin, kadınlara karşı şiddete son vermeye bağlılıklarını güçlendirmeleri ve yenilemeleri gerekir, kadınları korumayı ve saldırganlardan hesap sormayı amaçlayan uluslararası sözleşmelerden çekilmeleri değil. Bu, küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için cesaret kırıcı bir geri adım" ifadelerini kullandı.