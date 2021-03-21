Joe Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım; derin hayal kırıklığı

ABD Başkanı Joe Biden, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla feshedilmesine ilişkin kararı 'cesaret kırıcı' olarak yorumladı.

Biden, çekilme kararının 'derin bir hayal kırıklığı' yarattığını belirterek Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesinin 'küresel çapta kadına karşı şiddete son vermeyi amaçlayan hareket için cesaret kırıcı bir geri adım' olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

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