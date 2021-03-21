Cübbeli Ahmet, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini isteyen partilere teşekkür etti; DEVA ve Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi

İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin ardından Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Vatan Partisi, Refah Partisi, Saadet Partisi ve BBP'ne teşekkür etti. Deva ve Gelecek Partisi yöneticilerine "teessüf" ettiğini söyledi.

Ünlü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Kadına şiddet mutlaka önlenmelidir!

Rabbimize ne kadar hamdetsek azdır. Bu mübarek Şaban ayında Allâh’ımızın dînine muhâlif cinsel sapıklıklara meydan veren ve neslimizin heder olması için kâfirler tarafından bize dayatılmış olan İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmiştir. Dış güçlerin Fetö vasıtasıyla sinsice kurdukları tertiplerden biri daha bozulmuştur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz.

Ancak kadına şiddete yönelik; öldürme vesair şiddet vakalarında katilin kısas yoluyla öldürülmesi gibi daha caydırıcı kanunlar çıkarılması hususunda adımlar atılarak aslında bu sözleşmeye lüzum olmadığını gösterecek ilave önlemler alınmasını talep ederiz.

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İstanbul Sözleşmesi Hakkında Kimlere Sitem, Kimlere Teşekkür Etmeliyiz?

Bu hususta karar mercii olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye tekrâren şükranlarımızı arz ettikten sonra!

Evvelce muhâfazakâr kesimde bulunup sonra parti kurduklarında takındıkları tavırlara akıl erdiremediğimiz ve bizi hayal kırıklığına uğratan siyâsîlerden İstanbul Sözleşmesine destek çıkan Deva ve Gelecek Partisi yöneticilerine teessüflerimizi ve zamânı geldiğinde gerekeni yapacağımızı bildirir, bu sözleşmenin feshi için çok gayret gösteren AK Parti içerisinde ekseriyeti teşkil eden Numan Kurtulmuş Beyfendi'nin başını çektiği hamiyetperver kişilere, hükümet hâricinden olup bu konuda mücâdele veren Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi yöneticilerine ziyâde şükranlarımızı arz ederiz."