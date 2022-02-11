Joe Biden, ABD vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısı yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, artan Rus ordusu tehlikesi nedeniyle hala Ukrayna'da kalan tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Biden, potansiyel Moskova işgali durumunda ülkede mahsur kalan ABD'lileri korumak için asker göndermeyeceklerini belirtti. Biden, "Böyle bir senaryo olamaz. ABD ve Rusya askerinin birbirine ateş etmeye başlaması dünya savaşı anlamına gelir. Artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

NBC News'a konuşan Biden, "ABD vatandaşları ülkeden hemen şimdi ayrılmalı. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraşıyoruz. Bu çok farklı bir durum ve işler çok çabuk çılgınlaşabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına "hemen ülkeden ayrılma" çağrısı yaptı.

Rusya, ülkenin Ukrayna sınırının yakınına 100 binden fazla asker yığmış durumda. Moskova, hala bir işgal hazırlığında olduğu iddialarını reddediyor.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'ta askeri tatbikatlara başladı. Putin askerlerin 20 Şubat'ta Belarus'tan çıkacağını söylese de bazı uzmanlar Moskova'nın Ukrayna'ya kuzeyden de saldırabilmek için eski Sovyet cumhuriyetini kullanabileceğini düşünüyor.