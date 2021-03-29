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Koronavirüs

Joe Biden: ABD'deki yetişkinlerin yüzde 90'ı 19 Nisan'a kadar aşı programına dahil edilecek

29 Mart 2021 22:21

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 90'ının 19 Nisan'a, kalan yüzde 10'unun ise en geç 1 Mayıs'a kadar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı programına dahil edileceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, aşı çalışmalarındaki ilerlemeye rağmen önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayarak, "Covid-19'a karşı savaşımız bitmekten çok uzak. Durum, ölümcül derecede ciddi." ifadelerini kullandı. 

Biden, nisanda marttan daha çok aşı yapmayı planladıklarını belirterek, aşı stoku artırma çalışmalarına hız verdiklerini aktardı. 

Maske uyarısı 

Eyaletlerin maske takma zorunluluğu konusunda ciddi davranması gerektiğinin altını çizen Biden, halka da "Lütfen maskelerinizi indirmeyin." çağrısında bulundu.

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