Jodie Foster yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu Jodie Foster yeni kız arkadaşı Alexandra Hedison ile görüntülendi.

Kuzuların Sessizliği filmi ile tüm dünyada tanınan Jodie Foster, geçtiğimiz yıl Golden Globe ödül töreninde hakkındaki spekülasyonları doğrulamış ve eşcinsel olduğunu itiraf etmişti.

50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, bu itirafından aylar sonra ünlü eşcinsel televizyoncu Ellen DeGeneres'in de eski sevgilisi fotoğrafçı ve oyuncu Alexandra Hedison ile görüntülendi.

Birlikte kahvaltı yapan çift, gazetecileri görünce mekandan ayrıldı.