-Jobs'un göremeyeceği New York'taki yeni Apple mağazası NEW YORK (A.A) - 08.10.2011 - Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un açılışını göremeden hayatını kaybettiği en büyük Apple mağazasının yılbaşına yetiştirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Apple, en büyük mağazasını New York toplu taşımacılığının kalbi konumundaki Grand Central İstasyonunda açmaya hazırlanıyor. Bir süre önce yapımı başlayan mağazanın düzenleme çalışmaları, hazırlanan siyah duvarın arkasında gizlilik içinde yürütülüyor. Gün boyu kapısında görevlilerin beklediği tadilat alanına görevli personel dışında kimse alınmıyor. Apple'ın New York'taki satışlarının büyük bölümünü üstlenmesi beklenen mağaza şirket için özel anlam taşıyor. Söz konusu mağazanın yıllık kirasının 800 bin dolar olacağı ifade ediliyor. Şu an dünyadaki en büyük Apple mağazası konumundaki Londra şubesinden 600 metrekare daha büyük olması planlanan mağaza, 2 bin 100 metrekarelik alana sahip olacak. Apple'ın, hergün ortalama 700 bin kişinin ziyaret ettiği Grand Central İstasyonundaki bu mağaza için New York Metropol Ulaşım Otoritesine ödeyeceği 800 bin dolarlık kira bedeli 10 yıl sonra yıllık 1.1 milyon dolara çıkacak. ABD'de büyük alışveriş çılgınlığının yaşandığı yılbaşı dönemine yetiştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütülen mağazanın açılışını Steve Jobs'un göremeyecek olması ise projenin üzücü noktası olarak gösteriliyor.