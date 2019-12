Joaquin Phoenix'ten beyazperdeye veda

Joaquin Phoenix hayranlarını üzdü. Ünlü aktörün sözcüsü tarafından yapılan açıklamada aktörün sinemayı bıraktığı ve bundan böyle müziğe odaklanacağı bildirildi. Walk the Line isimli yapımla Oscar'a aday gösterilen aktörün son filmi Two Lovers önümüzdeki Şubat ayında gösterime girecek.



1993 yılında ölen aktör River Phoenix'in de kardeşi olan Joaquin Phoenix, sinemada adını ilk kez 1995 yılındaki To Die For isimli yapımla duyurdu. Night Shyamalan'ın The Village - Köy ve Gladiator - Gladyatör gibi ses getiren yapımlarda rol alan Phoenix, 34 yaşında bıraktığı aktörlük hayatına 30'un üzerinde sinema ve TV filmi sığdırdı.