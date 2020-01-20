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Dünya

Joaquin Phoenix, 'kendisinden önceki Joker' Health Ledger'ı onurlandırdı

20 Ocak 2020 15:31

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Joker filminin yıldızı Joaquin Phoenix, kendisinden önce 'Kara Şövalye' üçlemesinde 'Suçun Palyaço Prensi'ni canlandıran Heath Ledger'ı onurlandırdı.

SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri töreninde Joker/Arthur Fleck rolüyle layık görüldüğü 'En İyi Aktör' ödülünü kabul ederken, "Doğrusunu söylemek gerekirse burada en sevdiğim aktörülerden birinin, Heath Ledger'ın omuzlarında duruyorum" dedi.

Ledger, 2008'de vizyona giren 'Kara Şövalye' filminde Joker performansıyla Akademi Ödülü, Altın Küre ve SAG ödülleri kazanmış, ancak film vizyona girmeden aşırı dozda ilaç almaktan hayatını kaybetmişti.

Phoenix, Ledger'ın yanı sıra başka Hollywood yıldızlarına da seslendi. Joker performansıyla Oscar'a da aday gösterilen Phoenix, Brad Pitt'in kendisi için bir "ilham kaynağı" olduğunu söylerken, Christian Bale'in "her performansının başarılı olmasını da sinir bozucu" olduğunu dile getirdi.

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