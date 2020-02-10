Joaquin Phoenix, Joker karakteriyle Oscar'a layık görülen ikinci aktör oldu

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Joaquin Phoenix, Joker rolüyle Oscar Ödülü'ne layık görülen ikinci aktör oldu. Phoenix'ten önce 'Suçun Palyaço Prensi'ne hayat veren Heath Ledger, trajik bir şekilde öldükten sonra 'The Dark Knight'taki rolüyle Akademi tarafından ödüle layık görülmüştü.

Phoenix, Arthur Fleck'in Joker karakterine dönüşmesini işleyen Joker filminde başrolü oynadığı için En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken; Ledger 'The Dark Knight' filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü.

Oscar tarihinde bu olay sadece ikinci defa yaşandı.

Daha önce 1972 yılında Marlon Brando 'The Godfather'daki Vito Corleone rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almış, iki yıl sonra Robert De Niro aynı karakterin gençliğini oynayarak En İyi Yardımcı Erkek oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

Joker karakterine beyazperde de daha önce birçok büyük isim hayat vermişti. Karaktere şu ana kadar çekilen farklı filmlerde Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto ve son olarak da Joaquin Phoenix can verdi. Animasyon ve çizgi film versiyonlarında ise karakteri Mark Hamill seslendirdi.