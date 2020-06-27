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Spor

Joao Pereira, Galatasaray maçında yok

27 Haziran 2020 22:46

Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor'da Joao Pereira, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 

Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Pereira, 52. dakikada hakeme yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü.

36 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı kritik maçta takımını yalnız bırakacak. 

Pereira bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 1 gol atııp 5 de asist yapmıştı. 

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