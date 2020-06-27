Joao Pereira, Galatasaray maçında yok

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor'da <strong>Joao Pereira</strong>, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. </p>\n<p>Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Pereira, 52. dakikada hakeme yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü.</p>\n<p>36 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı kritik maçta takımını yalnız bırakacak. </p>\n<div class="article-container clearfix">\n<div class="body">\n<p>Pereira bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 1 gol atııp 5 de asist yapmıştı. </p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>