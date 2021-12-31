Joao Cancelo ve ailesine gaspçı saldırısı; mücevherleri çalındı, darp edildi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu Joao Cancelo ve ailesi, 4 gaspçının saldırısına uğradı. Ailesini korumaya çalışan Cancelo yüzüne darbeler aldı.

Premier Lig ekibi Manchester City'nin Portekizli yıldızı Joao Cancelo ve ailesi, evlerinde 4 gaspçının saldırısına uğradı.

Gece saatlerinde Instagram'dan bir paylaşım yapan Cancelo, "Maalesef bugün beni ve ailemi yaralamaya çalışan dört korkağın saldırısına uğradık. Böyle bir saldırıya direnç gösterdiğinizde olan şey bu. Bütün mücevherlerimi alıp yüzümü bu halde bırakmayı başardılar. Nasıl bu kadar alçak insanlar var bilmiyorum. Benim için en önemli olan şey ailem ve şanslıyız ki onlar iyi. Hayatımda karşıma çıkan onca engelden sonra bunun da üstesinden geleceğim. Her zaman sağlam ve güçlü!" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı fotoğrafta Cancelo'nun göz çevresinde, kaşının üzerinde ve çenesinde darp izleri olduğu görüldü.

Cancelo'nun kulübü Manchester City de Cancelo'ya yapılan saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Oyuncumuz Joao Cancelo ve ailesinin bu akşam evlerinde uğradığı Saldırı ve hırsızlık olayı karşısında dehşete düştük. Kulüp olarak Cancelo ve ailesine gerekli desteği veriyoruz ve polis soruşturmasını yakından takip ediyoruz."