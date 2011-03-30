-JOAO BOSCO İSTANBULLULARLA BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Brezilyalı ses sanatçısı Joao Bosco, 1 Nisan Cuma günü, İstanbullularla buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bosco, ''Senhoras Do Amazonas'' albümünün turnesi kapsamında, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak. Bosco, CRR'de 1 Nisan'da vereceği konserde, samba, bossa, rock ve cazı ''Afro-Amerikan'' ve ''Arap'' kültürünün tınılarıyla zenginleştirecek. Konser biletleri, CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix'ten alınabilinecek. Annesi kemancı, babası samba sanatçısı, kız kardeşi piyanist ve erkek kardeşi besteci olan Joao Bosco, 70'li yılların süper starı Elis Regina için yazdığı şarkılarla ünlendi. Caz dünyasının önemli isimleriyle çalışan Joao Bosco, yazdığı şarkıları kendi söylemeye başladığı zaman bir efsaneye dönüştü.