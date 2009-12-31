Joanna Kruppa kendi rekorunu kıracak

Daha önce bir yıl içinde üç farklı dergi tarafından "en seksi kadın" unvanı kazanan Joanna Kruppa'nın adı, bu yıl da 5 ayrı derginin düzenlediği "yaşayan en seksi kadın" anketlerinde açık ara önde gidiyor. 30 yaşındaki ünlü manken, bu anketlerden dördünü kazanırsa kendi rekorunu kırmış olacak. Kruppa, Playboy'un ocak sayısının da kapağını süslüyor.