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Joanna Kruppa kendi rekorunu kıracak

Joanna Kruppa, "en seksi kadın" seçilme konusunda kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

31 Aralık 2009 02:00

5Kısa süre önce hayvan hakları organizasyonu PETA için elinde haçla çıplak poz verip Katolik Kilisesi'ni çileden çıkaran 30 yaşındaki Playboy güzeli Joanna Kruppa, "en seksi kadın" seçilme konusunda kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
 
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 Daha önce bir yıl içinde üç farklı dergi tarafından "en seksi kadın" unvanı kazanan Joanna Kruppa'nın adı, bu yıl da 5 ayrı derginin düzenlediği "yaşayan en seksi kadın" anketlerinde açık ara önde gidiyor. 30 yaşındaki ünlü manken, bu anketlerden dördünü kazanırsa kendi rekorunu kırmış olacak. Kruppa, Playboy'un ocak sayısının da kapağını süslüyor.

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