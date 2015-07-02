Joan Baez'dan Madımak mesajı

2. İstanbul Caz Festivali kapsamında tekrar İstanbul’a gelen Joan Baez, dün bir grup yazar ve gazeteciyle bir aradaydı. Sanatçı, Grup Yorum’un geçen günlerdeki Bakırköy konserine atıfta bulunarak, topluluktan övgüyle söz etti ve katıldığı konser için ‘Woodstock’tan üç kat büyüktü, çok etkileyiciydi,’ diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, küresel ısınmanın şu anki en önemli sorun olduğunu aktaran Baez, süregiden küresel sığınmacı probleminin de ancak evsizlere gösterilecek şefkatle aşılabileceğini kaydetti. Baez, ABD’yi kastederek ‘Koca bir ülkemiz var, ve bir kişiyi dahi dışarıda bırakma hakkımız bulunmuyor,’ ifadesini kullandı. Gezi direnişi gençleri ve özellikle de kızlarını TV’de gördüğünü ve kendilerini cesurca ifade edişlerinden çok etkilendiğini belirten Joan Baez ayrıca, ‘Sevgi’ denildiğinde aklına ilk gelen bestenin ‘Imagine’ olduğunu söyleyerek dünyadaki şiddetin artışından duyduğu kaygıyı da vurguladı.

Sivas katliamının bugünkü 22. yıldönümü nedeniyle günümüzde sanatçıların dünyadaki pozisyonunu da yorumlayan Baez, şunları anlattı: “Oğlumun da yazdığı gibi, sanat, hikâyeler, şiir, müzik, bunların tümü bizleri ruhanî bir açıklığa sevk ediyor. Bu başka şeylerin yapamayacağı bir şey. Bu anlamda entelektüeller, güçlü kişilikler olarak bizleri hayatta tutan insanlar. Müzisyenler, şairler ise bizleri, yaşamlarımızı belli bir ‘aşkınlık’ içinde kılıyorlar. Ben bunun öneminin o zamanın ve bugünün ayırdında biri olarak, onları saygıyla selamlarım.”