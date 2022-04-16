Joachim Löw Fenerbahçe’den 30 milyon euro istedi

Fenerbahçe, gelecek sezon için Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Alman çalıştırıcının sarı-lacivertli ekipten talep ettiği transfer bütçesi belli oldu.

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Alman teknik adam istediği kadroyu kurmak için 30 milyon euro bütçe talep ediyor. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda sarı-lacivertlilerin önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı.

Şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon euro (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı.

FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.