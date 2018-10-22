JMP Securities: Kriptolardaki düşüşle M&A yüzde 200 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğiliminin etkisiyle, bu yıl küresel birleşme ve satın alma (M&A) anlaşmaları yüzde 200’den fazla arttı.

The Daily’de yer alan habere göre, kripto para birimleri piyasalarında, Aralık 2017’de Bitcoin fiyatının 20 bin dolar düzeylerine yükselmesinin ardından piyasada etkili olan düşüş eğilimi sebebiyle küresel birleşme ve satın almalarda yüzde 200’den fazla bir artış görülürken, ABD merkezli yatırım bankası JMP Securities bu yıl şu ana dek 115 anlaşmanın duyurulduğunu ve Aralık sonuna kadar 30 anlaşmanın daha beklendiğini açıkladı, 2017’de ise toplam yapılan anlaşma sayısı 47’ydi.

JMP Securities Dijital Varlık Yatırımı Başkanı Satya Bajpai, konuyla ilgili CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Şu an piyasada varlıkların yanlış fiyatlandırıldığını görüyoruz. Büyük çaptaki şirketler için bile herhangi bir kripto para birimi Bitcoin’le doğru orantılı değer kazanıyor ve bu da stratejik alıcılar için ideal bir fırsat oluşturuyor.”

Çoğu şirket, piyasadaki düşüş eğilimini, yen, ürünler veya teknolojiler üretmektense var olan insan kaynağını kullanmak amacıyla startup satın almak için bir fırsat olarak değerlendirirken, Bajpai şöyle devam etti:

“Bir şirket ilgi çekici bir hale geldiği anda hemen satın alınıyor. Anlaşma kapsamı küçük olsa da söz konusu anlaşmaların sayısı gelecekte artacak çünkü bu ortamda hayatta kalabilmenin en hızlı ve en güvenilir yolu bu.”