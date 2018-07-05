JLR: Anlaşmasız Brexit ülkeden çıkacağımız anlamına gelebilir

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık\'ın en büyük araç üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), ülkenin, Avrupa Birliği\'nden gelecekteki ilişkilere ilişkin bir \"anlaşma olmadan\"ayrılması (Brexit) durumunda, ülkeden \"ayrılacakları anlamına\" gelebileceği uyarısı yaptı.

Anlaşmasız bir Brexit\'in kendilerine yıllık maliyetinin 1.2 milyar sterlin olacağını vurgulayan JLR CEO\'su Ralf Speth Financial Times\'a yaptığı açıklamada, bu durumun şirketin Birleşik Krallık\'taki geleceğini engelleyeceğine dikkat çekti ve ekledi:

\"Kötü bir Brexit anlaşmasının JLR\'ye yıllık maliyeti 1.2 milyar sterlinden daha fazla olur. Böyle bir sonuç, geçen beş yılda Birleşik Kralık\'ta 50 milyar sterlin harcayan bizim, gelecek 5 yılda 80 milyar sterlin daha harcama planlarımızda ayarlamaya gitmemizi gerektirecektir.\"