J.Lo konseri iptal etti

T24- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 Temmuz'da açılışı yapılacak olan Cratos Premium Hotel'de sahne alacağı açıklanan Jennifer Lopez web sitesinden bir açıklama yaparak konseri iptal ettiğini duyurdu.



Jennifer Lopez'in KKTC'de konser vereceğinin açıklanmasının ardından Rum lobisinin başlattığı konseri iptal ettirme çalışmaları sonuç verdi.

Web sitesinden bir açıklama yapan Jennifer Lopez, "Jennifer Lopez, insan haklarını kötüye kullanmakla ilintili herhangi bir devleti, yasayı veya rejimi asla bilerek desteklemez. Lopez, Kıbrıs ile alakalı olarak yapılan tam bir incelemenin ardından, danışmanlarıyla birlikte çekilme kararı aldı. Bu bir takım kararıdır ve bölgedeki politik gerçeklere olan hassasiyetimizi yansıtmaktadır" dedi.

Lopez, otelin açılışına eşi Marc Anthony ve ikiz bebekleri ile birlikte gelecekti. Otelde 3 gün kalacak olan Lopez, aynı zamanda 41. yaş gününü de burada kutlayacaktı.

80 kişilik ekiple Kıbrıs'a gelmesi planlanan Lopez, otelin açılışında konser verecekti. Program, çok sayıda ülkede canlı yayınlanacaktı.