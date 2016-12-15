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BBC Türkçe

J.K. Rowling'i heyecanlandıran 'Seçmen Şapka benzeri' örümcek

Hindistan'da keşfedilen yeni bir örümcek türü, Harry Potter serisinde Harry'i Gryffindor'a seçen Seçmen Şapka'ya olan benzerliğiyle kitapların yazarı J.K. Rowling de heyecanlandırdı.

15 Aralık 2016 16:51

Hindistan'da bilim insanları, sevilen film serisi Harry Potter'daki Seçmen Şapka'ya benzeyen bir örümcek keşfettiler.

Hikayede Seçmen Şapka, Harry'i büyücülük okulu Hogwarts'taki ilk senesinde okuldaki dört evden Gryffindor'a seçiyor.

Benzerliği fark eden araştırmacılar örümceğin ismini de kitabın en önemli karakterlerinden biri olan Seçmen Şapka'nın hikayedeki sahibi Godric Gryffindor'a ithafen koymak istediler.

7 milimetre uzunluğundaki Eriovixia Gryffindori'yi üç araştırmacı Batı Gat Dağları'nda buldu.

Araştırmacılardan Javed Ahmed, "Onu bölgede araştırma yaparken bulduk ve ismini Seçmen Şapka'ya ithafen koymaya karar verdik" dedi.

Hindistan Araknoloji Dergisi'nde yayınladıkları makalede araştırmacılar örümceğin keşfinin "omurgasızların çoğu zaman görmezden gelinen ama büyüleyen dünyasına dikkat çektiğini" yazdılar.

Seçmen Şapka örümceği, tehdit altında avcılarından saklanmak için kurumuş yaprakları taklit ederek kamufle olabiliyor.

Keşif, Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling'i de oldukça mutlu etti.

Rowling, "Gerçekten onur duydum. Bir fantastik canavar daha keşfettiğiniz için kutlarım!" diyerek serinin yan kitabı olan 'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar' kitabına gönderme yaptı.

Kitabın hayranı olduğunu söyleyen Javed Ahmed, "Kaç bilim insanı bir canlıya en sevdiği karakterin adından yola çıkarak isim verebilir ve kitabın yazarı tarafından tebrik edilir ki?" diyerek sevincini belirtti.

Örümceğin keşfi yakın zamanda vizyona giren 'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar' filmiyle tesadüfen çakıştı.

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