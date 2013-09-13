Keçiye tecavüzün cezası belli oldu



İngiltere'nin Wiltshire kentine bağlı Devizes kasabasında geçen Nisan ayında bir keçiye tecavüz eden Robert Newman adlı kişi altı hafta hapis cezasına çarptırıldı.

BBC ’nin haberine göre, Kuzeybatı Wiltshire Mahkemesi, 23 yaşındaki Newman’a hayvana tecavüz edip yaralanmasına neden olmaktan ceza verdi.

Keçinin sahibi, tecavüz olayından sonra çiftlikteki güvenlik kameralarının sayısını artırmak zorunda kaldıkları ve hayvanın veteriner tedavisi için yaptıkları harcamalardan dolayı çok zarara uğradıklarını belirterek, zararın da tazminini istedi.

Ancak mahkeme sadece hapis cezasıyla yetindi. Tecavüzcü Newman daha önce de hırsızlıktan aldığı ve ertelenen sekiz haftalık cezasıyla birlikte toplam on dört hafta hapis yatacak.