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Yaşam

Keçi tecavüzüne çiftlik cezası

Robert Newman, İngiltere’nin Wiltshire kentinde hayvan çiftliğindeki bir keçiye tecavüz etmesi dolayısıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulundu

21 Ağustos 2013 15:52

 

İngiltere'de, keçiye tecavüz eden Robert Newman'ın ülkedeki tüm hayvan çiftliklerine girişi yasaklandı.

Daily Mirror gazetesindeki habere göre, 23 yaşındaki Robert Newman, İngiltere’nin Wiltshire kentinde hayvan çiftliğindeki bir keçiye tecavüz etmesi dolayısıyla yargılandığı mahkemede suçlu bulundu.

Sulh Mahkemesi’nde sonuçlanan davada, Newman’a hayvanları koruma gerekçesiyle ülke genelindeki tüm hayvan çiftliklerine giriş yasağı kondu.

Kuzey Doğu Wiltshire Sulh Mahkemesi, Newman’ın hayvan çiftlikleri ve barınaklarından sabah 7 ile akşam 7 saatleri arasında uzak durmasını kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz yıl da Amerikalı bir adam, bir kediye sürekli tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. 28 yaşındaki Ryan Havens Tannenholz, Husky cinsi köpek kılığına girerek kedilere cinsel tacizde bulunmaktan zevk aldığını itiraf etmişti.

Bundan bir yıl önce de İngiltere’nin Gloucester kentinde yaşayan 3 çocuk babası Nicholas Saunders eski karısının köpeğine tecavüz suçlaması yüzünden tutuklanmış ve serbest bırakılmıştı. 46 yaşındaki Saunders, eski eşinin yatağında 4 yaşındaki bir köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı.

 

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