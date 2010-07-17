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Yaşam

Jiyan'ı yanlış teşhis öldürdü!

Diyarbakır'da karın ağrısı şikayeti ile babası tarafından hastahaneye kaldırılan 'Jiyan' yanlış teşhis sonucu hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da karın ağrısı şikayeti ile babası tarafından  hastahaneye kaldırılan 'Jiyan' yanlış teşhis sonucu hayatını kaybetti.



Çarşamba gecesi Diyarbakır’da yaşayan küçük Jiyan*’ın karnı şiddetli bir şekilde ağrımaya başladı. Babası Zeki Çakan tarafından özel bir hastaneye götürülen Jiyan’a faranjit teşhisi konuldu. 

İlaç verilen kız eve gönderildi. Ancak Jiyan kusma nöbetleri de geçirmeye başlayınca yakındaki başka bir özel hastaneye gidildi. 

Bir ara kalbi duran küçük kız, müdahaleden sonra Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne, buradan da durumu çok ağır denilerek Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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