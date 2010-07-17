Jiyan'ı yanlış teşhis öldürdü!

T24

Çarşamba gecesi Diyarbakır’da yaşayan küçük Jiyan*’ın karnı şiddetli bir şekilde ağrımaya başladı. Babası Zeki Çakan tarafından özel bir hastaneye götürülen Jiyan’a faranjit teşhisi konuldu.İlaç verilen kız eve gönderildi. Ancak Jiyan kusma nöbetleri de geçirmeye başlayınca yakındaki başka bir özel hastaneye gidildi.Bir ara kalbi duran küçük kız, müdahaleden sonra Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne, buradan da durumu çok ağır denilerek Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.