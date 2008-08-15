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Politika

JİTEM'in albayı gözaltında

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

15 Ağustos 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda aralarında emekli bir albayın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz’ün talimatı üzerine dün akşam polis, emekli Jandarma Albay Arif Doğan’ı Ankara’daki evinde gözaltına aldı. Doğan’ın İstanbul’daki kızının evinde de arama yapıldı. Beykoz’daki evde yapılan aramalarda çok sayıda gizli belge ile 2 adet Kalaşnikof marka tüfek, bin adet mermi ve bin adet boş kovan bulundu. İstanbul’daki operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.
Ankara’daki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen emekli Albay Doğan soruşturma kapsamında tutuklu olan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile birlikte resmi makamlarca varlığı kabul edilmeyen JİTEM’in kurucusu olarak biliniyor. Doğan’ın, 2004’te İstanbul polisince gerçekleştirilen Kelebek operasyonu kapsamında tutuklanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le de bağlantısının bulunduğu belirlenmişti.
Doğan’ın Küçük’le bağlantıları nedeniyle yeni dokümanlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenildi.



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