JİTEM'ciyi yakalayan öğrenciler tutuklandı

ODTÜ’de jandarma istihbarat elemanının gizlice resim çekerken yakalanıp rehin alınması olayıyla ilgili 5 öğrenci tutuklandı.



ODTÜ merkez kafeteryada 19 Ocak günü fotoğraf çeken Jandarma istihbarat görevlisi S.Y.’yi öğrenciler yakalayarak rehin almıştı. Uzman çavuş olduğu belirtilen S.Y.’nin üzerinden Ankara Ticaret Odası üyesi Sehmus Çelik adına düzenlenmiş sahte kimlik ve Ankara İl Jandarma Komutanlığına ait ‘Tekerlikli Araç Günlük ve Koruyucu Bakım Formu’ çıkmıştı.



Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin, geçen hafta düzenlediği operasyonda çoğu ODTÜ’lü toplam 16 öğrenciyi gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma komutanlığındaki sorgulama sırasında öğrencilere ODTÜ’de yakalanan ve 5 saat süreyle rehin tutulan kişiye yönelik sorular yöneltildi.



Öğrencilerin ifadesini alan savcı, öğrencilerin fotoğrafını çeken kişinin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Ocak 2009 tarihli kararıyla, ‘Azadiye Welat adlı gazetenin stant açma eylemini’ izlediğini ve bu kişinin bölücü faaliyetleri açığa çıkartmak amacıyla görevli olduğu ifade edildi.



Öğrenciler ise savunmalarında, adı geçen kişinin kamu görevlisi olduğunu bilmediklerini, bu kişinin kendilerine herhangi bir resmi kimlik beyan etmediğini söylediler. Savcı, öğrencilerin ‘Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek’, ‘Hakaret’, ‘Yağma’ ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından tutuklanmasını istedi.



11. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının talebi doğrultusunda beş öğrenciyi tutuklarken, 8 öğrencinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi

