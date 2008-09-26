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Yaşam

JİTEM'ci albay da hastanede

Ergenekon tutuklusu emekli paşalar Eruygur ve Tolon'dan sonra JİTEM'ci emekli Albay Arif Doğan da hastaneye kaldırıldı.

26 Eylül 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'dan sonra JİTEM'in kurucularından emekli Albay Arif Doğan da hastaneye kaldırıldı.


Ankara'da 15 Ağustoas 2008 tarihinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Arif Doğan, dün gece 22.00 sularında kalp damar rahatsızlığı sebebiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Jandarma ve Emniyet güçlerinin sıkı kontrolü altında hastanede yarım saat muayene edilen emekli albayın, bir süre yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Doğan'ın getirilişi sırasında acil servise hasta kabul edilmezken bekletilen diğer hastalar durumdan şikâyetçi oldu. Doğan'ın yoğun bakıma alınmasının ardından acil servis yeniden hasta kabul etmeye başladı.

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