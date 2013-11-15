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'JİTEM' olduklarını iddia eden kişiler silahlarla yol kesti

Kocaeli'nde, M-16 tüfekleri ve tabancalar ile yol kesip araçlarda arama yapan 5 kişi, JİTEM görevlisi olduklarını iddia etti

15 Kasım 2013 23:28

Kocaeli'de kendilerini JİTEM'de görevli olarak tanıtan 5 kişi yol kesip araçlarda arama yaptı. Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada, M-16 av tüfeği, 1 tabanca, 4 kar maskesi, 1 el feneri, halat ve göz bağı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunun Kuruçeşme mevkisinde 5 kişinin ellerindeki silahlarla araçları durdurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 
Olay yerine giden ekipler, kar maskeli 5 kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bunun üzerine şüpheliler, JİTEM'de görevli olduklarını, jandarmaya teslim etmek üzere bir kişiyi beklediklerini söyledi. 
Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, M-16 av tüfeği, 1 tabanca, 4 kar maskesi, 1 el feneri, halat ve göz bağı ele geçirildi. Bunun üzerine polis ekipleri, M.K. (23), V.Ö. (23), F.D. (23), A.A.D. (33) ve Ö.Ş'yi (45) gözaltına aldı. 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların emniyetteki ifadelerinde, otomobillerinin hararet yaptığını, bu sebeple bekleme yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

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