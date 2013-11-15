'JİTEM'in şu anda 10 bin elemanı var'

Diyarbakır'da görülen JİTEM davasınin tanıklarindan Arif Doğan, "Şu anda bile JİTEM'in 10 bin elemanı ve 5 tane arşiv sorumlusu bulunuyor" dedi.

Diyarbakır'da aralarında "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir Aygan'ın da bulunduğu 16 sanıklı JİTEM davasının görülmesine devam edildi. İstanbul'da tanık sıfatıyla ve talimatla ifadesi alınan Arif Doğan'ın beyanları dosyaya eklendi. İfadesinde Doğan, "Şu anda bile JİTEM'in 10 bin elemanı ve 5 tane arşiv sorumlusu bulunuyor. Arşivde 10 bin kişinin kod isimleri kayıtlıdır" dedi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, talimatla ifadesi alınan Arif Doğan'ın beyanlarının dava dosyasına eklendiği bildirildi. 28 Ağustos 2013'te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan ifadelerde Doğan, JİTEM yapılanması hakkında bilgi verdi.

Doğan, söz konusu davada yargılanan sanıkların çoğunu tanıdığını ve bu kişilerin terör örgütü itirafçısı olduğunu anlattı. Jandarma bünyesinde sırasıyla Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı'nın denenmek amacıyla kurulduğunu belirten Doğan, ifadesinde şunları söyledi:

"JİTEM bu ikinci kuruluşun göbeğinden çıkarılmıştır. Operatif istihbarat yapabilmek amacıyla kurulmuştur. Bunu ben kurdum. Bu kuruluş Jandarma Genel Komutanı onaylı değildi. Deşifre edilmesine tahammül yoktu. Elemanlarını Türkiye genelinden seçtim. 10 bin erkek, 650 bayan, 20 doktor, 30 erkek ve bayan hemşire vardı. Bunların görev alanı yönergeye göre Türkiye genelidir. Ben bu kişilerle ilgili hiç kimsenin bilmediği bilgileri bilmekteyim. Hacı Hasan isimli 'Mete' kod adlı İbrahim Babat isimli kişi Suriye Kamışlı uyrukludur. Ana hareketli birliği çok iyi bilen siyasi komiserdir. İtirafçıydı."

'JİTEM'in içerisinde itirafçı ve asker yoktur'

"JİTEM'in içerisinde itirafçı ve asker yoktur ama Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı ile Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı içerisinde hem itirafçı, hem de asker bulunmaktadır" diyen Doğan beyanlarında şu ifadelere yer verdi:

"İtirafçılardan pratik olarak değil teorik olarak faydalanılmıştır. JİTEM, 1990 yılından sonra donmaya bırakıldı. Şu anda bile JİTEM'in 10 bin elemanı ve 5 tane arşiv sorumlusu bulunuyor. Arşivde 10 bin kişinin kod isimleri kayıtlıdır. Ben iddianamede belirtilen kişilerin müsnet suçları işlediklerine dair hiçbir bilgi bilmiyorum. Bunların içinde bana gelip gidenler olabilir. Birleşen iddianamede ismi yer alan Fethi Çetin kahraman bir istihbaratçıdır. Bir olayda ölümü pahasına PKK militanını etkisiz hale getirmiştir. Yine sanıklardan Ali Ozansoy ilkokul öğretmeni olup bize PKK'yı tanıtan kişidir ve çok zekidir. Şu anda bildiğim kadarıyla Emniyet teşkilatında çalışmaktadır. Mahkeme tarafından sorulduğu takdirde tanıdıklarımla ilgili bilgiler verebilirim. Benim iddianame hakkında bildiklerim bunlardan ibarettir."

Duruşmada söz alan mağdur avukatı Tahir Elçi, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yazar Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin davayla mevcut dosyanın birleştirilmesi hususunda mahkemenin olumsuz görüşüne katılmadıklarını belirterek, "Çünkü her iki iddianame incelendiğinde suça konu olan JİTEM'in yapılanması, faaliyetleri ve olaylarla ilgili birbirlerini teyit edecek nitelikte bilgiler yeralıyor. Dolayısıyla her iki dosyanın birleştirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Dosyada diğer eksik hususların ikmal edilmesine karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetine, haklarında yakalama emri bulunan sanıkların yakalanmalarının beklenmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mahmut Yıldırım, İbrahim Babat, Zahit Karadeniz ve Muhsin Gül hakkındaki yakalama emrinin devamı ile infazlarının beklenmesine ve Bingöl'ün Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na Yıldırım'ın tespit edilen Ankara'daki adresinin "neye istinaden tespit edildiğinin" sorulması için yazılan müzekkereye cevap beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, Solhan Jandarma Komutanlığı'ndan gelecek cevabın ardından, Ceza Muhakemeleri Kanunu 247/2 a-b maddelerine göre işlem yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre, Mahmut Yıldırım ile ilgili gazete ilanı verilerek, bu ilan Yıldırım'a ait olduğu tespit edilen konutun kapısına asılacak. Gazete ilanına rağmen 15 gün içinde gelmemesi durumunda olay tutanak altına alınarak Yıldırım'ın başta kırmızı bülten ile olmak üzere aranmasına karar verilecek.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta, "birden fazla adam öldürme, kundaklama ve bombalama eylemi gerçekleştirdikleri" iddiasıyla yargılanan ve aralarında "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir Aygan'ın da bulunduğu 16 sanık hakkında, "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve "Birden fazla kişiyi öldürmek" suçlarından 15 yıl hapis ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmesi isteniyor.