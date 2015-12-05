JİTEM davasında beraat veren mahkeme: Beyaz Toros'tan çok var, terör grupları da kullanmış olabilir!

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır’da öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin uzun uğraşlarıyla açılan ve Elçi’nin müdahil avukat olarak yer aldığı JİTEM (Temizöz) davasında verdiği beraat kararının gerekçelerini açıkladı. Mahkeme, sanıkların çete kurarak 21 kişiyi öldürdüklerine ilişkin “şüpheleri” olduğunu ancak şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği beraat kararı verdiğini bildirdi. Gerekçeli kararda, "Ülkemizde otomobillerde en çok kullanılan rengin beyaz olduğu yolunda istatistik mevcuttur. Ayrıca suç tarihi itibarıyla ülkemizde ve özellikle kırsal bölgede en çok kullanılan araç da ifadelerde bahsi geçen araçtır" dendi.

Cizre’de işlenen faili meçhul cinayetlerle ilgili açılan davada dönemin İlçe Jandarma Komutanı Cemal Temizöz ve korucular dahil bütün sanıkların beraatına karar veren mahkeme 1061 sayfalık bir gerekçeli karar kaleme aldı.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, gerekçede sanıkların iddia edilen suçları işledikleri yönünde mahkemede de şüphe oluştuğu belirtildi, ancak bu şüphenin sanıklar aleyhine sonuç doğuramayacağı savunuldu. Kararda şöyle denildi:

“Dosyada mahkememiz nezdinde de şüphe oluşturan hususlar vardır. Lakin mahkemelerin görevi sadece şüpheye dayalı işlem yapmak değildir. Bu tanık beyanları olay tarihlerinden yaklaşık 15 yıl sonra alınmıştır. Mahkememiz dosyada şüphe olduğunu düşünmektedir. Fakat kararımızın içeriğinde de belirtildiği gibi hukukun en temel ilkesi ‘şüpheden sanık yararlanır’ prensibidir. Hiç bir mahkeme vereceği kararda bu ilkeyi göz ardı edemez.”

'Beyaz Toros' savunması

Gerekçede, tanıkların sanıklara ait olduğunu belirttikleri “beyaz Toros” marka aracın suçun delili olamayacağı şu gerekçelerle savunuldu:

“Ülkemizde otomobillerde en çok kullanılan rengin beyaz olduğu yolunda istatistik mevcuttur. Ayrıca suç tarihi itibarıyla ülkemizde ve özellikle kırsal bölgede en çok kullanılan araç da ifadelerde bahsi geçen araçtır. Bu araçlar, terör grupları tarafından anti propaganda için kullanılabileceği gibi, kendisine devlet görevlisi süsü veren suç işlemeyi amaç edinen kişiler tarafından kullanılabilecektir. Dosyada Hüsnü Çetin isimli şahsın beyaz Toros marka araç kullanarak gasp suçu işlediğine dair bilgiler vardır. Bu olay da beyaz Toros marka araçların meşru veya gayri meşru amaçlar ve işler için kullanıldığının bariz göstergelerinden birisidir.”

-GİZLİ TANIKLAR:

Davanın gizli tanıklarla, tanıkların anlatımları doğrultusunda açıldığını ancak davanın çeşitli aşamalarında ifadeler arasında çelişki bulunduğunu savundu. Gerekçeli kararda gizli tanık ve tanıklara yönelik dosyaya konulan tehdit mektupları ise tartışılmadı.

Yargıtay’a taşıyacaktı Tahir Elçi, öldürülmeden önce Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararını Yargıtay’a taşımak için çalışıyordu.