Jirki aşireti darbeye karşı Kato'dan Beytüşşebap'a kadar Türk bayraklarıyla yürüdü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bölgenin en önemli aşiretlerinden Jirki aşireti, darbe girişimini ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek protesto etti.

Şırnak’ın Beytüşşebap'ta bir araya gelen yaklaşık Jirki aşireti üyesi 5 bin kişi, 15 Temmuz darbe girişimini Kato Dağı eteklerinden ilçe merkezine ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek protesto etti.

Yürüyüşün son bulduğu Hükümet Konağı önünde aşiret üyelerini Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe karşıladı. Yürüyüşe katılanlara teşekkürler eden Kaymakam Güntepe, "Paralel devlet yapılanması terör örgütü, TSK içinde göstermiş oldukları bu hainliği asla unutmayacağız. Ama unutmasınlar ki, bu halk oldukça kimsenin sırtı yere inmez" dedi.

Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman ise, 30 yıldır devletle beraber olduklarını ifade ederek, 15 Temmuz darbesini kınadı.

Adıyaman, "Devlet bize ne derse onu yaparız. Biz bu devlet için hem PKK ile hem FETÖ ile mücadele yaparız. Ölüme kadar biz devlet yanlısıyız. Devletimiz ne derse onu yaparız" diye konuştu.