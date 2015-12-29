Van’da haber takibi yaptığı 13 Kasım günü gözaltına alınan Jin Haber Ajansı (JINHA) muhabiri Vildan Atmaca tahliye edildi. Atmaca gözaltına alındıktan sonra Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verilmişti.
Sol Haber Portalı’nın haberine göre Van’ın Erciş İlçesinde tutuklanan JİNHA muhabiri Vildan Atmaca bugün tahliye edildi. 13 Kasım’da gözaltına alınan gazeteci Atmaca, bugün Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde “örgüt propagandası” suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Atmaca'nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.