T24 LogoT24 Logo
Gündem

JINHA muhabiri Vildan Atmaca tahliye edildi

Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verilmişti

29 Aralık 2015 14:42

Van’da haber takibi yaptığı 13 Kasım günü gözaltına alınan Jin Haber Ajansı (JINHA) muhabiri Vildan Atmaca tahliye edildi. Atmaca gözaltına alındıktan sonra Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verilmişti.

Sol Haber Portalı’nın haberine göre Van’ın Erciş İlçesinde tutuklanan JİNHA muhabiri Vildan Atmaca bugün tahliye edildi. 13 Kasım’da gözaltına alınan gazeteci Atmaca, bugün Erciş Ağır Ceza Mahkemesinde “örgüt propagandası” suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Atmaca'nın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

ETİKETLER

JINHAmuhabirercişvanhabermedyafacebooktahliye

İlgili Haberler

Erciş'te gazeteciler tutuklandı

DİHA ve JİNHA muhabirlerinin mahkemeye çıkarılması bekleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24