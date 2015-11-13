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Erciş'te gazeteciler tutuklandı

DİHA ve JİNHA muhabirlerinin mahkemeye çıkarılması bekleniyor

13 Kasım 2015 23:42

Van'ın Erciş ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan gazetecilerden JINHA muhabiri Vildan Atmaca ile DİHA muhabiri İdris Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Yılmaz ve Atmaca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

DİHA’nın haberine göre, haber takibi sırasında gözaltına alınan gazetecilerden Bekir Güneş, Ruşen Takva ve beraberindeki bir kişi serbest bırakıldı. JINHA muhabiri Vildan Atmaca ve DİHA muhabiri İdris Yılmaz ise “örgüt propagandası” gerekçesi ile Erciş savcılığa sevk edilmişti. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan muhabirler tutuklandı. 

 

 

 

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