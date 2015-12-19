'Heyecanlı' olduğu gerekçesiyle göz altına alınan JİNHA muhabiri tutuklandı

Diyarbakır’da haber takibi yaparken gözaltına alınan JİNHA (Jin Haber Ajansı) muhabiri Beritan Canözer emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

JİNHA'nın haberine göre 16 Aralık'ta Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yapılan yürüyüşü takip ederken gözaltına alınan JİNHA muhabiri Beritan Canözer, savcılık sorgusunun ardından "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan Beritan aynı iddiayla tutuklandı.

Beritan Canözer’in ‘makul şüphe’ gerekçesiyle gözaltına alınma nedeni olarak “heyecanlı” gözükmesi gösterilmişti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de tutulan Canözer, götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.