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Gazetecinin gözaltına alınma gerekçesi 'heyecanlı' gözükmesiymiş!

Haber takibi yaparken gözaltına alınan JİNHA muhabirine, "Yakalandığınız esnada heyecanlı tavırlarınızdan dolayı alındınız" açıklaması yapıldı

18 Aralık 2015 20:54

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yapılan yürüyüşü takip eden JİNHA muhabiri Beritan Canözer’in ‘makul şüphe’ gerekçesiyle gözaltına alınma nedeni “heyecanlı” gözükmesiymiş. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Yakalandığınız esnada heyecanlı tavırlarınızdan dolayı alındınız” dendi. Canözer için 24 saat ek gözaltı süresi istendi.

JİNHA’nın haberine göre, özel harekât polisleri tarafından ‘makul şüphe’ gerekçesiyle gözaltına alınan Beritan Canözer, “Gazeteciyim haber takibi yapıyordum” demesine rağmen gazetecinin ‘eylemi yönlendirdiği’ iddia edildi. Polis tarafından, “Yakalandığınız esnada heyecanlı tavırlarınızdan dolayı alındınız” açıklaması yapıldı.

Emniyette ifade veren Beritan için 24 saat ek gözaltı süresi istendi. 

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