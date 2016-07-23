JİNHA editörü Zehra Doğan tutuklandı

Jin Haber Ajansı (JİNHA) editörü Zehra Doğan Mardin’de gözaltına alındıktan sonra Nusaybin’de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

JİNHA’nın haberine göre, Mardin’de önceki gün oturdukları kafede gözaltına alınan JINHA editörü Zehra Doğan ile HDP Milletvekili Ali Atalan'ın danışmanı Mazlum Kavak, götürüldükleri Nusaybin'de emniyette alınan ifadeleri ardından savcılığa çıkarıldı.

"Örgüt propagandası" ile suçlanan Zehra ile yine yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" ile suçlanan Kavak'ın savcılık ifadeleri alındı.

İfadelerinin alınması sonrası mahkemeye sevk edilen Zehra hakkında tutuklama kararı verilirken, Kavak serbest bırakıldı.