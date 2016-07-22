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JINHA muhabiri Zehra Doğan gözaltına alındı

Doğan ve HDP Mardin Milletvekili Atalan’ın danışmanı Mazlum Kavak, oturdukları bir kafede gözaltına alındı

22 Temmuz 2016 16:40

Sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yapan Jin Haber Ajansı (JINHA) editörü Zehra Doğan ve HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın danışmanı Mazlum Kavak, dün (21 Temmuz) gece Mardin’in Yenişehir ilçesinde oturdukları bir kafede gözaltına alındı.

JINHA’nın haberine göre; polisler tarafından yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünün ardından Zehra ve Mazlum “hakkınızda ifade var” denilerek gözaltına alındı. Zehra ve Mazlum, Mardin Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne, ardından da Nusaybin Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zehra ve Mazlum’um bugün savcılığa çıkartılmaları bekleniyor.

 

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