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Yaşam

Jinekolog hastalarına tecavüz etti

56 yaşındaki jinekologun kendisine yöneltilen 44 suçlamadan 6’sını kabul ettiğini söyledi.

20 Şubat 2012 21:47

 

T24 - Güney Kıbrıs’ta yatıştırıcı verdiği kadın hastalarına tecavüz ettiği ve cinsel içerikli pozlarını çektiği iddiasıyla yargılanan jinekolog, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. 
 
Polis sözcüsü Hristos Andreu, mahkemenin kendisine verilen ceza hakkındaki resmi açıklamayı gelecek ay yapacak olması nedeniyle ismi gizli tutulan 56 yaşındaki jinekologun kendisine yöneltilen 44 suçlamadan 6’sını kabul ettiğini söyledi. 
 
Jinekologun Temmuz 2010 ile Ekim 2011 tarihleri arasında kendisine gelen, ikisi küçük yaşta olmak üzere 35 hastasına tecavüz ettiğinin belirlendiğini belirten Andreu, polis müfettişlerinin yaptıkları arama sonucu sanığın, kendisini bilinci yerinde bulunmayan hastalarıyla birlikte gösteren cinsel içerikli fotoğraflarını da bulduklarını kaydetti. 
 
Güney Kıbrıs’ta tecavüz suçu en fazla ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor.
 
 
 

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