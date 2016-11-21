Jimmy Butler fırtınası Lakers'ı yaktı

Chicago Bulls, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 118-110 yenerek son 5 maçında 4. galibiyetini aldı.

Chicago Bulls’da Jimmy Butler 39 dakikada 23’de 15 şut isabetle 40 sayı üretirken 7 ribaunt, 6 asistle maçı bitirdi. Benchden gelen Isaiah Canaan 17 sayılık katkı yaptı. Bulls’da Nikola Mirotic 15 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, Taj Gibson 15 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, Robin Lopez 12 sayı, 11 ribauntla maçtan ayrıldı.

Ribauntlarda da Chicago Bulls 56’ya 37’lik üstünlük sağladı.

LA Lakers’da en skorer iki isim, benchden gelen Lou Williams 25 sayı 3 asist, Larry Nance Jr 18 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle oynadı.



Nick Young 15’de 3 isabetle 15 sayı, Julius Randle 14 sayı, D’Angelo Russell 11’de 3 isabetle 8 sayı ile karşılaşmayı bitirdi.

NBA'de günün sonuçları

Oklahoma City Thunder 111 - Indiana Pacers 115

Denver Nuggets 105 - Utah Jazz 91

Sacramento Kings 102 - Toronto Raptors 99

LA Lakers 110 - Chicago Bulls 118.