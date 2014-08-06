'Jim Morrison'un ölümüne eski erkek arkadaşım neden oldu'

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, eski sevgilisi torbacı Jean de Breteuil’nin The Doors grubunun efsane solisti Jim Morrison’ın ölümüne neden olduğunu açıkladı. Ancak 3 Temmuz 1971’de, 27 yaşındayken hayatını kaybeden Morrison’ın ölümünün torbacı Breteuil’nin sattığı eroinden kaynaklandığı henüz doğrulanmadı.

Doktor raporunda içkiden kaynaklı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen yıldız şarkıcıya, herhangi bir cinayet şüphesi olmadığı için otopsi yapılmamıştı.

'Belayı hissettim'

Mojo’ya söyleşi veren Faithfull, Breteuil’nin Morrison’ı ziyaret ettiği gün hayatını kaybettiğini belirtti. Kendisinin de eski sevgilisiyle beraber şarkıcıyı ziyarete gitmek istediğini, ancak tereddüt ettiğini ifade eden Faithfull, “İçgüdüsel olarak belayı hissedebildim” sözleriyle kararından vazgeçme nedenini açıkladı.

Faithfull, “Jim Morrison’ı ziyarete gitti ve onu öldürdü. Eminim ki bu bir kazaydı. Yazık. Eroin çok mu güçlüydü? Evet ve o öldü. Ben bu konuda bilgi sahibi değildim” dedi ve ekledi, “Her neyse, zavallı Morrison’ın ölümüyle bağlantılı herkes zaten öldü. Ben hariç.”