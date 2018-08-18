T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jim Carrey'den 'Yemen' tepkisi: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz

(DHA) Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, bir tepki mesajı attı

18 Ağustos 2018 13:12

(DHA) Yemen\'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, bir tepki mesajı attı. 

Ünlü oyuncu Jim Carrey sosyal medya hesabı üzerinden, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: \"40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
*******************
Carrey\'nin attığı tweet

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Yemen Suudi Arabistan öncülüğündekiCarreyJim CarreyABDBizim müttefikimiz BizimBizimDÖKÜMÜ ******************* Carrey
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24