Jim Carrey, Trump'ı çocuk kaçırmakla suçladı

T24 Haber Merkezi

Ünlü komedyen Jim Carrey, Meksika- ABD sınırında yakalandıktan sonra velilerinden zorla ayrılan düzensiz göçmen çocukları ima ederek ABD Başkanı Trump'ı 'çocuk kaçırmakla' suçladı.

Carrey, Los Angeles'ta düzenlenen Brittania Ödüllerinde yaptığı ödül kabul konuşmaşında Trump'ın aynı zamanda utanmazlıkla şuçladı.

Carrey aynı zamanda bu hafta demokrat olduğu bilinen ünlülere gönderilen bombaları hatırlatarak ''İyi ki buraya davetiyem posta yoluyla gelmedi'' dedi ve Trump'a karşı açıkca konuşan aktör Robert de Niro ve Collin Kaepernick gibi isimlere teşekkür etti.

Ünlü komedyen, Trump yönetime geldiğinden beri eleştirel karikatürler çizip İnstagram hesbaından paylaşıyor.