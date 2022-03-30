Jim Carrey'den Oscar tokatı yorumu: Will Smith orada gözaltına alınmalıydı

Oyuncu Jim Carrey, Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in orada törenden çıkarılmış ya da gözaltına alınmış olması gerektiğini söyledi.

CBS Mornings programına konuk olan Jim Carrey, Will Smith’in Oscar Ödül Töreni’ne damga vuran tokatından bahsetti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi olan Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith’in saç kaybına neden olan hastalığıyla ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock’a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

Jim Carrey yaşanan olayın “mide bulandırıcı” olduğunu söyledi ve Smith’i ya törenden çıkarılması ya da gözaltına alınmış olması gerektiğini söyledi.

Carrey, Smith’in hem kendi kariyerini hem de Hollywood endüstrisini bozduğunu söyledi.

Carrey şöyle devam etti: “Hollywood omurgasız ve bence bu yaşanan artık bizim ‘cool’ kulüp olmadığımızın göstergesi” dedi.