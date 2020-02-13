Jim Carrey'den Can Yaman esintileri

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Kanadalı aktör Jim Carrey, bir gazeteciye yaptığı cinsel içerikli şaka sebebiyle sosyal medyada tepki gördü.

Carrey, 'Sonic the Hedgehog' filmindeki rolüyle ilgili Heat dergisine bir röportaj verdi. Gazeteci Charlotte Long'un, "Filmde Sonic'in 'ölmeden önce yapmak istediği şeyler' listesi var. Sizin listenizde yapmak istediğiniz bir şey kaldı mı?" sorusuna yanıt veren Carrey, "Sadece sen kaldın" dedi. Long bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Ne diyeceğimi bilemiyorum" diyince Carrey de, "Ne istersen onu yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

Birçok Twitter kullanıcısı Carrey'nin söylemine tepki gösterdi ve 58 yaşındaki oyuncunun özür dilemesini talep etti.

Carrey'nin bu ifadeleri, akıllara Can Yaman'ı getirdi. Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili verdiği röportajda İspanyol bir muhabirle flört etmeye çalıştığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Yaman ayrıca İspanya'da konuk olduğu televizyon programında bir hayranının "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" sorusuna, "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" yanıtını verdi.