T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Jim Carey tanınmaz halde

Jim Carey, "A Christmas of Carol" filminde ak düşmüş saçları, buruşuk ve sivilceli yüzüyle tanınmaz halde.

10 Ocak 2009 02:00

Dünyaca ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın klasiklerinden "A Christmas of Carol" adlı romanından sinemaya uyarlanan aynı adlı filmde Jim Carrey başrolü oynarken filmin yönetmenliğini ise Robert Zemeckis üstlendi.

Yönetmenin aynı zamanda senaryosunu da yazdığı filmde ünlü komedyen, "Ghost of Christmas Past", "The Ghost of Christmas Present" ve "The Ghost of Christmas Yet to Come" isimli karakterlere bürünüyor.

Her zaman farklı rollerin adamı olarak bilinen Carey, bu defa da ak düşmüş saçları, buruşuk ve sivilceli yüzüyle kendisinin tanınmasına adeta izin vermiyor.Bu roller için bambaşka kılıklara giren oyuncunun performansı da makyajın etkisiyle başarılı olacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda makyaj hilesiyle burnu da uzatılan usta aktör, Noel gecesi başına üç hayaletin bela olduğu cimri Ebenezer Scrooge olarak da boy gösteriyor.Söylemekte fayda var; o üç hayalet de yine kendisi!

Bob Hoskins Scrooge'in eski patronu Fezziwig, Colin Firth, Fred ve Gary Oldman'se Bob Cratchit, Marley ve Tiny Tim karakterleriyle izleyiciyi selamlamaya hazırlanıyor.

Kasım 2009'da gösterime girecek Walt Disney Picture'ın yeni komedi filmi 3 boyutlu olarak gösterilecek.

Charles Dickens'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "A Christmas of Carol" filmi daha önce 1938 ve 1951 yılında çekilmişti. O yıllarda cimri Scrooge'u Alastair Sim canlandırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24