Jim Carey tanınmaz halde

Dünyaca ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın klasiklerinden "A Christmas of Carol" adlı romanından sinemaya uyarlanan aynı adlı filmde Jim Carrey başrolü oynarken filmin yönetmenliğini ise Robert Zemeckis üstlendi.



Yönetmenin aynı zamanda senaryosunu da yazdığı filmde ünlü komedyen, "Ghost of Christmas Past", "The Ghost of Christmas Present" ve "The Ghost of Christmas Yet to Come" isimli karakterlere bürünüyor.



Her zaman farklı rollerin adamı olarak bilinen Carey, bu defa da ak düşmüş saçları, buruşuk ve sivilceli yüzüyle kendisinin tanınmasına adeta izin vermiyor.Bu roller için bambaşka kılıklara giren oyuncunun performansı da makyajın etkisiyle başarılı olacak gibi görünüyor.



Aynı zamanda makyaj hilesiyle burnu da uzatılan usta aktör, Noel gecesi başına üç hayaletin bela olduğu cimri Ebenezer Scrooge olarak da boy gösteriyor.Söylemekte fayda var; o üç hayalet de yine kendisi!



Bob Hoskins Scrooge'in eski patronu Fezziwig, Colin Firth, Fred ve Gary Oldman'se Bob Cratchit, Marley ve Tiny Tim karakterleriyle izleyiciyi selamlamaya hazırlanıyor.



Kasım 2009'da gösterime girecek Walt Disney Picture'ın yeni komedi filmi 3 boyutlu olarak gösterilecek.



Charles Dickens'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan "A Christmas of Carol" filmi daha önce 1938 ve 1951 yılında çekilmişti. O yıllarda cimri Scrooge'u Alastair Sim canlandırmıştı.