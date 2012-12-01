Jilet inceliğinde eğilip bükülen telefonlar 2013'te piyasada

Jilet inceliğinde eğilip, bükülebilen cep telefonları önümüzdeki yıl hayatımıza girmeye başlayacak.

Telefonunuza bir kağıt parçası gibi davranabildiğinizi hayal edin. Kıvırın. Yere atın. Sırt çantanıza sokuşturun. Üstüne basın - ve hiçbir zarar görmesin. Araştırmacılar işte bu tür telefonlar üzerinde çalışıyor - jilet inceliğinde, kağıt gibi, eğilip bükülebilen telefonlar. Ortaya çıkan prototipler şimdiden teknoloji fuarlarında sergilendi ve büyük ilgi gördü.

Ancak gelecek yıl ilk esnek telefonun piyasaya sürüleceği söylentileri var. Bu teknolojiyi geliştirmeye çalışan pekçok şirket var: LG, Philips, Sharp, Sony ve Nokia da bu şirketler arasında.

Ancak Güney Koreli Samsung şirketinin ipi onlardan önce göğüsleyeceğine dair haberler var. Samsung yeni esnek akıllı telefonlarında OLED (Organic Light Emitting Diode / Işık Yayan Organik Diyot ) teknolojisini kullanmayı tercih ediyor ve bunların dünya çapında çok popüler olacağına emin görünüyor.

Bir Samsung sözcüsü ekranlarının "geleneksel LCD teknolojisinden daha ince, hafif ve esnek olan plastik tabaka sayesinde katlanabilir, kıvrılabilir, bir aksesuar gibi taşınabilir ve ayrıca hayli dayanıklı" olacağını söyledi.

Kağıtsız dünya

Esnek elektronik devreler yapma ve bunları esnek plastik üzerinde bir araya getirme fikri 1960'lara, ilk esnek güneş pili dizilerinin ortaya çıkışına dek uzanıyor.

2005'te Philips ilk kıvrılabilir ekran prototipini kamuoyuna tanıttı. Ve belki siz fark etmemiş olabilirsiniz ama iki yıl sonra esnek teknoloji yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Amazon'un ilk Kindle okuyucusu, esneyebilen bir plastik ekran kullandı. Ama sorun, bu ekranın altındaki devrelerin esnek ortamda çalışamamasıydı.

E-mürekkep adı verilen bu esnek teknoloji, aynı adı taşıyan bir Amerikan şirketi tarafından üretilmişti. Siyah beyaz ekranın kendisi ışık yayacağına, çevreden gelen ışığı yansıtarak çalışıyordu. Böylece kitap sayfalarına daha benzer bir okuma deneyimi oluşuyordu. Bugün milyonlarca e-mürekkep ekran basit telefonlarda, hafıza ve pil göstergelerinde, akıllı kredi kartlarında, kol saatlerinde ve tabelalarda kullanılıyor.

Maliyet

Ancak neden çoğu, cam kalıpların ardına gizlenip, esneklik özellikleri kullanılmıyor? Esnek ekranlar üzerine uluslararası bir araştırma yayınlayan danışmanlık şirketi MarketsandMarkets'den Abhigyan Sengupta, sebeplerden birinin maliyet olduğunu belirtildi



Bir aletin kıvrılıp bükülebilmesi için tüm parçalarının esnek olması gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek için çalışan şirketlerden biri de İngiltere merkezli Plastic Logic.

Plastic Logic geçen Mayıs'ta, renkli video gösterebilen kağıt görünümünde bir ekranı tanıtmıştı. Ancak siyah-beyaz ekranın üzerine bir filtre yerleştirilerek elde edilen renklerin diğer ekranlarla karşılaştırıldığında pek parlak olmadığını şirketin Ar-Ge Müdürü Michael Banach da kabul ediyor.

Banach şu anda bu teknolojinin yalnızca pil azaldığında kullanılacak bir yedek ekran işlevi göreceğini söylüyor.

Mucize grafen

Dolayısıyla başka araştırmacılar, başka yaklaşımlar geliştiriyor. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Andrea Ferrari grafen kullanarak geleceğin esnek ekranlarını üretmeye çalışıyor. Grafen yalnızca bir atom kalınlığında bir karbon tabaka -- ama elmastan daha dayanıklı, ayrıca şeffaf, hafif, iletken ve esnek.

Araştırmacılar gelecekte silikonun yerini grafenin alacağına ve elektronikte çığır açacağına inanıyor.

Finlandiyalı telefon üreticisi Nokia ile çalışan Profesör Ferrari, "Gelecekte esnek telefonların, tablet bilgisayarların, televizyonların, güneş pillerinin parçası olabilecek esnek, eğilip bükülebilen ve şeffaf ekranlar üzerinde çalışıyoruz." diyor. "Samsung bu alanda gayet önde ama biz de Cambridge'de Nokia'nın prototipleri için çok iyi çalışmalar yaptık." Ferrari ilerde telefonların pilinin bile grafenden imal edilebileceğini söylüyor.

Samsung'un yeni telefonları OLED teknolojisiyle çalışıyor ama şirket grafen seçeneğini de araştırmaya devam ettiğini söylüyor. Üstün gelecek teknoloji hangisi olursa olsun, sonuç değişmiyor: Çok yakında telefonlarımız yalnızca akıllı değil, esnek de olacağa benziyor. (BBC Türkçe)