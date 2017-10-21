JİKAD'a, Japonya Dışişleri Bakanı ödülü

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- JAPONYA İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği\'ne (JİKAD), İzmir\'de düzenlenen törenle, Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, \"İzmir\'in tek Japonya dostluk derneği olan JİKAD\'a ilk defa bu ödülün veriliyor olması tarihi ve büyük bir önem taşımaktadır\" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü için İzmir\'deki bir otelde tören düzenlendi. Törende, Türkiye ve Japonya milli marşları çalındı, saygı duruşunda bulundu. Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği\'nin ödül aldığı törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Vali Vekili Uğur Kolsuz, JİKAD Başkanı Arzu Yücel ve dernek üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, \"İzmir\'in tek Japonya dostluk derneği olan JİKAD\'a ilk defa bu ödülün veriliyor olması tarihi ve büyük bir önem taşımaktadır. JİKAD\'ın kuruluşundan bu yana, İzmir\'de Japon kültürünün yayılmasında ve her iki ülkenin halklarının karşılıklı etkileşimlerinde büyük katkısı olması nedeniyle JİKAD Başkanı Arzu Yücel\'e teşekkür ederim\" dedi.

Ödülü Başkonsolos Norio Ehara\'nın elinden alan JİKAD Başkanı Arzu Yücel, \"Bizler JİKAD kurucu üyeleri olarak Japonya ile Türkiye arasında uzun yıllardır var olan sağlam dostluğumuzu temel aldık. Bu dostluğumuzun üzerine kültürel, bilimsel ve somut değerler eklemeye çalıştık. Bu büyük bir önem taşımaktadır. Uğraşlarımızın neticesinde bizi onurlandıran 2017 yılı Japon Dışişleri Bakanı Ödülü\'ne layık bulunduk. Bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden sarf ettiğimiz emeklerimizin böyle karşılık bulması gurur vericidir\" diye konuştu.



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